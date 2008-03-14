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南京大屠殺倖存者夏老太太將訪美
2016.10.11, 16:55, Tuesday 作者 本報訊 [字号: ]

　　（本報訊）2015年10月9日，聯合國教科文組織通過了把南京大屠殺正式列入了世界記憶名錄！日本憤怒的表示將拒繳2016年的聯合國教科文組織的會員年費。2016年5月，大導演斯皮爾伯格（Steven Spielberg）在哈佛大學畢業典禮的致辭中説：“我所創立的SHOAH基金會將把全世界的戰爭浩劫和屠殺都做一個整體的調查研究，包括南京大屠殺。”
　　2016年10月下旬，由南加州大學、SHOAH基金會主導的一個大規模國際性活動就要開展了，各國各地的倖存者們都將聚集到洛杉磯，來做見証，共同留下他們對侵略者的控訴，喚醒世人，不讓人類再重蹈覆轍！從中國來的是南京大屠殺的倖存者是夏淑琴老太太，她年事已高，由專人陪同赴會，在國際關注下，録下三維視頻的記録片，永久保留，不讓這段歷史被遺忘淹滅。
　　過去我們中國人是面對日本的謊言孤軍奮戰，從這次國際性的活動開始，將是與其他族裔共擧大纛，連成正義之師，並肩戰鬥，必將有一天使聯合國通過，把日本不承認的南京大屠殺列入國際大屠殺紀念日（每年1月27日）；讓全世界憑悼，逼日本政府道歉！
　　在整個全球性的大會開始前，10月23日（周日）上午10點，夏淑琴女士將由SHOAH 基金會的理事Karen 陪同（前聯合國秘書處官員），到“南京大屠殺期間的美國証人史料館”參觀。美國主辦方並將在現塲拍攝記錄片，未來會在中國央視及江蘇衛視播放，讓數億的國內同胞觀看。
　　為了感謝夏老太太勇敢地出來回憶那段不堪的痛苦往事——那段我們華夏人民不能忘記的國恥；我們要讓夏老太太知道海外還有那麼多的華人華僑關心她，愛護支持她，也讓美國人民知道我們熱烈贊助這項活動，請大家都來參與這次的活動；在來賓簿上簽名，在歷上留下您的名字，見證一個轉捩點的開始！
　　懇請代為轉發，邀請更多的華人同胞參加這次的活動。
　　時   間：2016年10月23日 （周日）上午10時 
　　地   址：偉博文化中心二樓大會議室
　　9645 Telstar Ave.,
　　El Monte, CA 91731
　　聯系人：美國紀念南京大屠殺聯合會主席劉祥 
　　電   話：(626) 442-5400
　　電   郵： 这个 E-mail 地址已经被防止灌水恶意程序保护，您需要激活 Java Script 才能观看
　　
　　
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