菲律賓新政府在美中之間尋求外交平衡

【本報社論】10月4日，菲律賓總統杜特爾特在首都馬尼拉回應美國及歐盟批評菲律賓打擊毒品政策時，咒罵美國總統奧巴馬“下地獄”。這次是杜特爾特近期第二次出言侮辱美國總統奧巴馬，上一次他用粗口罵奧巴馬，令兩人會晤取消。

針對這位出言不遜且過度靠攏中俄的盟友，美國也十分頭疼。有消息稱，與美國有關的勢力正在策劃政變，推翻杜特爾特。

10月2日，杜特爾特說他已下令審查2014年菲律賓與美國簽署的《加強防務合作協議》，不排除要求美軍全部撤出菲律賓的可能性。他再次呼籲國際社會不要幹預菲律賓內政，不要對菲律賓的掃毒行動說三道四。他還表示，如果美國不向菲律賓銷售武器，他將轉而向中國和俄羅斯購買；上周，他宣布將中止與美國的軍事演習，因為中國不喜歡。此前，他承諾將結束與美國在有爭議南海水域的聯合巡邏。並暗示會斷絕菲律賓和美國數10年來的盟友關系。周四，菲律賓外長發表聲明表示，“美國對菲律賓的胡蘿蔔加大棒政策多年來非常管用，強迫菲律賓屈從於美國的需求和利益。現在總統羅德裏戈·杜特爾特就是要把我們從中解放出來。”

有分析認為，菲律賓總統本周讓奧巴馬“下地獄”以及此前表示要與美國決裂，都是菲律賓從親美走向親中這一戲劇化過程一部分。“如果真的得以實行，將深刻地改變東南亞有爭議水域的政治和安全局勢。”

杜特爾特因“禁毒戰爭”而和美國產生矛盾，這場運動已經造成逾3000人死亡。美國國務院在菲律賓打擊販毒問題上稱，美國致力於維護人權，對菲律賓法外處決毒販的行為表示擔憂，並將繼續密切關注菲律賓的行動。

盡管喜歡“語出驚人”，但作為實幹家的杜特爾特卻迎合了大部分菲律賓民眾對於現狀不滿並期待改革的意願。菲律賓民意調查機構10月6日公布的最新民調顯示，自杜特爾特上任三個月以來，76%的菲律賓人對這位新總統的表現感到滿意。

實際上，杜特爾特上任後一個月，菲律賓犯罪率就下降了約50%。鐵血總統的強硬措施不僅為菲律賓帶來了一股“政治清流”，也為民眾生活帶來了安全感。

此前，中菲關系因為阿基諾三世政府不負責任的行為而受到嚴重沖擊，但杜特爾特政府上任僅3個月有餘，杜特爾特已多次在各類公開場合表示，菲律賓要爭取外交獨立，不再成為美國在亞太地區利益的馬前卒，似乎有意與中國緩和雙邊關系。

杜特爾特總統在上臺前以及上臺後都發表聲明，要保持自己獨立的外交政策，不偏向某一個大國，其背後的考量就是不希望菲律賓稱為大國博弈的犧牲品。

經濟因素是杜特爾特政府這一重大外交轉變的重要因素。菲律賓和中國不僅是鄰居，也是近親。兩國有著上千年的友好往來。早在10世紀時，中國與菲律賓就有了貿易往來，而且很早就與當地人通婚，以致現在約有五分之一的菲律賓人多少都有些華人血統。菲律賓和中國在地理上距離近，在經貿關系上也非常密切，在當今菲律賓的發展過程中，中國是它非常重要的貿易夥伴，也是重要的外資來源地。在2015年全球貿易出現兩位數負增長的背景下，中菲雙邊貿易額再創新高，達到456.5億美元，同比增長2.7%。

延續阿基諾三世的“一邊倒親美政策”非但沒為菲律賓帶來任何經濟上的實際利益，相反還令本國背上了龐大的安全包袱，而且會加劇與中國關系的緊張，並會引起菲南伊斯蘭極端主義的不滿。杜特爾特正對他的外交政策進行再平衡，與老盟友美國保持距離，對中國和俄羅斯則拉近關系。中國已經表示希望與杜特爾特政府舉行會談，來處理海上主權問題。美國對杜特爾特的言論采取了相對克制的態度，是因為華盛頓需要按照2014年達成的防務協議條款在該地區部署兵力。目前尚無跡象表明杜特爾特要對防務協議文件進行修改。對菲律賓而言，更好地平衡同美中的關系才是最明智的生存之道。



